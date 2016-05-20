Erittäin tarkka ääni

Philips TX1 -kuulokkeiden ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat luonnollisen äänentoiston ja enemmän bassoa. Ergonomiset korvatyynyt ja sotkeutumaton litteä kaapeli tekevät kuuntelukokemuksesta mukaansatempaavan.