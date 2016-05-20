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  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
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  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni
  • Erittäin tarkka ääni

Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

TX1BK/00

3.7
| (9) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Erittäin tarkka ääni
Philips TX1 -kuulokkeiden ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat luonnollisen äänentoiston ja enemmän bassoa. Ergonomiset korvatyynyt ja sotkeutumaton litteä kaapeli tekevät kuuntelukokemuksesta mukaansatempaavan.
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Ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket

Erittäin tarkka ääni

  • Musta

Kiinteän mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin

Kiinteän mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin

Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat

Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat

Korvatyynyjä on kolmea kokoa - pieniä, keskikokoisia ja suuria - joten saat kuulokkeet istumaan itsellesi täysin sopivasti.

Ergonominen ovaalinmuotoinen ääniputki istuu tukevasti ja miellyttävästi

Ääniputken ovaali muoto perustuu ihmisen korvaa koskeviin laajoihin tutkimuksiin. Ääniputki on suunniteltu sopimaan miellyttävästi kaikkiin korviin, ja ergonominen muoto takaa optimaalisen ja miellyttävän istuvuuden.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

9

Arviot

3
2

20/05/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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