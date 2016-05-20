2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TX1BK/00
Musta
Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.
Korvatyynyjä on kolmea kokoa - pieniä, keskikokoisia ja suuria - joten saat kuulokkeet istumaan itsellesi täysin sopivasti.
Ääniputken ovaali muoto perustuu ihmisen korvaa koskeviin laajoihin tutkimuksiin. Ääniputki on suunniteltu sopimaan miellyttävästi kaikkiin korviin, ja ergonominen muoto takaa optimaalisen ja miellyttävän istuvuuden.
3.7
5:stä
9
Arviot
Tek16
20/05/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro