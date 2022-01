Hybridirakenne takaa tarkan äänen ja syvän basson

Hybridirakenteessa on käytetty tehokkaita neodyymimagneetteja, jotka tuottavat erittäin tarkan äänen ja syvän basson. Pienikokoisissa nappikuulokkeissa on käytetty suuria 13,5 mm:n kaiuttimia, ja tuloksena on parempi ja miellyttävämpi äänenlaatu.