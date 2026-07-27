2 vuoden takuu
XC7055/01
Erinomainen imuteho PowerCyclone 12 -teknologialla
TriActive Smart -suutin mukautuu lattian mukaan
Pisin käyttöaika – 80 min Eco-tilassa (1)
Mukana Aqua-moduuli moppaukseen
Rikkaimuri, 4 eläimenkarva- ja LED-suutinta
PowerCyclone 12 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä voimakkaan ilmavirran (jopa 1 080 litraa/min (4)) energiatehokkuudesta tinkimättä. PowerCyclone 12 -tekniikka pohjautuu ilmailutekniikkaan ja puhdistaa pölyn ja lian erittäin tehokkaasti. Kaikkien lattiapintojen puhdistus on tehokasta ilman, että akusta loppuu virta.
TriActive Smart LED -suuttimen kolmivaiheinen tekniikka poistaa jopa 99,9 %(5) pölystä ja liasta kertavedolla erilaisilta lattiapinnoilta. Automaattiasetus säätää imutehon lattiatyypin mukaan, ja voit mukauttaa LED-valojen kirkkautta, jotta näet jopa pienimmätkin pölyhiukkaset. Halutessasi voit myös valita 3 nopeustilasta, joita voit hallita täydellisesti. Suutin puhdistaa reunat ja nurkat vain 0 mm:n etäisyydeltä.
Mukauta pölynimuri tarpeisiisi, jotta ulotut kaikkialle. Muuta varrellinen imuri helposti rikkaimuriksi ja napsauta siihen lisätarvike, jossa on LEDGuide. Silloin näet jokaisen pölyhiukkasen siivoamisen aikana. Eläimenkarvasuuttimen avulla voit siivota kodistasi helposti ohuet ja pitkät karvat eri pinnoilta, myös sohvalta tai lemmikin pedistä. Pitkä rakosuutin auttaa ahtaiden paikkojen puhdistamisessa. Monikäyttöinen harja- ja rakosuutin vaihtuu kätevästi pehmeästä harjasta leveäksi rakosuuttimeksi.
Palkinnot
Arviot
(1) Käytettäessä rikkaimurina Eco-tilassa
(2) Kovilla lattioilla turboasetuksella
(3) Kovilla lattioilla kuivalla suuttimella
(4) Turbotilassa
(5) Kovilla lattioilla turboasetuksella, yksi veto on yksi eteen- ja taaksepäin suuntautuva liike
(6) Käytettäessä rikkaimurina
(7) Käytettäessä rikkaimurina turbotilassa
(8) Perustuu 360 m²:n taloon, jossa on kovat lattiat, Eco-tilassa
(9) >0,5 μm:n hiukkaskoko