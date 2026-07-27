PowerCyclone 12: suurin imuteho ja pisin käyttöaika (7)

PowerCyclone 12 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä voimakkaan ilmavirran (jopa 1 080 litraa/min (4)) energiatehokkuudesta tinkimättä. PowerCyclone 12 -tekniikka pohjautuu ilmailutekniikkaan ja puhdistaa pölyn ja lian erittäin tehokkaasti. Kaikkien lattiapintojen puhdistus on tehokasta ilman, että akusta loppuu virta.