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  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
  • Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella

7000 SeriesJohdoton Pet-imuri

XC7055/01

1 palkinto

Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella
Haluatko kotiin puhtaat lattiat ilman lemmikkien karvoja? Koe Philipsin johdoton 7000 Pet -imuri. Tehokasta siivousta vähäisellä akunkäytöllä (2) PowerCyclone 12 -tekniikan ansiosta. Saat koko kodin puhtaaksi yhdellä latauksella (8).
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Jopa 80 minuutin käyttöaika (1) ja huipputehoa koko kotiin

Tahratonta puhtautta koko kotiin yhdellä latauksella

  • Erinomainen imuteho PowerCyclone 12 -teknologialla

  • TriActive Smart -suutin mukautuu lattian mukaan

  • Pisin käyttöaika – 80 min Eco-tilassa (1)

  • Mukana Aqua-moduuli moppaukseen

  • Rikkaimuri, 4 eläimenkarva- ja LED-suutinta

PowerCyclone 12: suurin imuteho ja pisin käyttöaika (7)

PowerCyclone 12: suurin imuteho ja pisin käyttöaika (7)

PowerCyclone 12 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä voimakkaan ilmavirran (jopa 1 080 litraa/min (4)) energiatehokkuudesta tinkimättä. PowerCyclone 12 -tekniikka pohjautuu ilmailutekniikkaan ja puhdistaa pölyn ja lian erittäin tehokkaasti. Kaikkien lattiapintojen puhdistus on tehokasta ilman, että akusta loppuu virta.

TriActive Smart LED -suutin tunnistaa lattiatyypin ja mukautuu siihen

TriActive Smart LED -suutin tunnistaa lattiatyypin ja mukautuu siihen

TriActive Smart LED -suuttimen kolmivaiheinen tekniikka poistaa jopa 99,9 %(5) pölystä ja liasta kertavedolla erilaisilta lattiapinnoilta. Automaattiasetus säätää imutehon lattiatyypin mukaan, ja voit mukauttaa LED-valojen kirkkautta, jotta näet jopa pienimmätkin pölyhiukkaset. Halutessasi voit myös valita 3 nopeustilasta, joita voit hallita täydellisesti. Suutin puhdistaa reunat ja nurkat vain 0 mm:n etäisyydeltä.

Rikkaimuri, LED- ja eläimenkarvasuuttimet moneen käyttöön

Rikkaimuri, LED- ja eläimenkarvasuuttimet moneen käyttöön

Mukauta pölynimuri tarpeisiisi, jotta ulotut kaikkialle. Muuta varrellinen imuri helposti rikkaimuriksi ja napsauta siihen lisätarvike, jossa on LEDGuide. Silloin näet jokaisen pölyhiukkasen siivoamisen aikana. Eläimenkarvasuuttimen avulla voit siivota kodistasi helposti ohuet ja pitkät karvat eri pinnoilta, myös sohvalta tai lemmikin pedistä. Pitkä rakosuutin auttaa ahtaiden paikkojen puhdistamisessa. Monikäyttöinen harja- ja rakosuutin vaihtuu kätevästi pehmeästä harjasta leveäksi rakosuuttimeksi.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Käytettäessä rikkaimurina Eco-tilassa

  2. (2) Kovilla lattioilla turboasetuksella

  3. (3) Kovilla lattioilla kuivalla suuttimella

  4. (4) Turbotilassa

  5. (5) Kovilla lattioilla turboasetuksella, yksi veto on yksi eteen- ja taaksepäin suuntautuva liike

  6. (6) Käytettäessä rikkaimurina

  7. (7) Käytettäessä rikkaimurina turbotilassa

  8. (8) Perustuu 360 m²:n taloon, jossa on kovat lattiat, Eco-tilassa

  9. (9) >0,5 μm:n hiukkaskoko