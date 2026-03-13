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Pölynimurit ja mopit
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7000 Series Johdoton Pet-imuri
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (5)
Johdottoman Philips-pölynimurin (7000/8000) valikon käyttäminen
Johdottoman Philips-pölynimurin mikrokuituliinan puhdistaminen/vaihtaminen
Kuinka kauan johdotonta Philips-pölynimuria pitäisi ladata?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtaminen
Johdottomat 7000 ja 8000 Series -imuritVaihtosuodatin
Akku ja laturiLitiumioniakku 25,2 V
JOHDOTON VC7000 JA VC8000TUMMANHARMAA LETKU, PALVELU
Cordless VC 7000 & 8000RAKOSUUTIN
Cordless VC 7000 & 8000HARJA- JA RAKOSUUTIN
Cordless VC 7000PowerCyclone-sylinteri, persikankukka
Cordless VC 7000 & 8000CRP1013 LATURI
Cordless VC 7000 & 8000Aqua-säiliö
Cordless VC 7000Säiliö, korallinvärinen
Cordless VC 7000 & 8000Seinäteline, musta
Cordless VC 7000 & 8000Suutin, hiilenharmaa
Cordless VC 7000 & 8000Harjakasetti, hiilenharmaa
Johdottomat 6000/7000 Series -imuritMikrokuitutyynyt
Johdot. 6000/7000/8000 Series -imuritVaihtosuodatin
6000, 7000 ja 8000 Series Johdottomat ImuritMiniturboharja
Johdottomat 7000 ja 8000 Series -imuritTäydellinen kodinpuhdistussarja
VEDEN ANNOSTELULIUSKA, 18 REIKÄÄ
AQUA PLUS -TÄYTTÖKORKKI
Philips lattianpuhdistusaineSoveltuu kaikille koville lattiapinnoille
Miksi Philipsin johdottoman 7000- tai 8000-pölynimurin LED-valot eivät syty?
Johdottomasta Philips-pölynimuristani kuuluu epätavallista ääntä
Philipsin johdoton pölynimuri ei käynnisty
Philipsin johdottoman pölynimurin akku tyhjenee nopeasti
Tunnen sähköiskuja käyttäessäni Philips-pölynimuria
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