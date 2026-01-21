2 vuoden takuu
Tätä tuotetta
i9000 Prestige
Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
419,99 €
Shaver series 9000 and SP9000
Vaihtoajopäät
55,99 €
419,99 €
419,99 €
Kolmivaiheinen Lift & Cut -tekniikka
Dual SteelPrecision -terät
Joustava 360°-tarkkuusajopää
Suojaava paineanturi
5 vuoden takuu****
Patentoitu kolmivaiheinen Lift & Cut -parranajojärjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne sitten jopa 0,00 mm:n tarkkuudella ihoa vahingoittamatta, mikä takaa pitkäkestoisen tarkan ajon.
Täysin joustavat ja entistä pienemmät ajopäät, joissa on ihoa venyttävät liikkeet, mukautuvat dynaamisesti kasvojen muotoihin. Ihokosketus säilyy, ja 20 % parempi tarkkuus* löytää hankalatkin karvat kaulasta ja nenän alta. Aina tarkkaa jälkeä.
360 astetta pyörivät Dual SteelPrecision -terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 7 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, jotta ajat tehokkaasti 1, 3 tai 7 päivän parran.
4.4
5:stä
2375
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Pekka59
21/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parranajoon kannattaa panostaa.
Parranajokone on laite, jota tulee käytettyä päivittäin ja vuosien ajan. Omistan monta Philips parranajokonetta vuosikymmenten ajalta ja kaikki ovat vielä toimivia, joten näissä laatu on ollut kohdillaan, kuten myös ajokokemus ja lopputulos. Tällä perusteella tämän uuden koneen valintaan ei liittynyt epäröintiä. Laite on todella laadukkaan oloinen ja tuntuu myös siltä. Hyvä ajojälki ja miellyttävä kokemus, joten voin kyllä suositella. Tämä on todennäköisesti markkinoiden paras sähköparranajokone.
Edut
Laadukas tuote, jota käytän päivittäin vuosikausia
Haitat
Laatu maksaa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
TTaugust
14/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tarkasti leikkaava
Palasin takaisin käyttämään 9000 -sarjaa kokeiltuani välillä 7000 sarjalaista. i9000 prestige leikkaa hyvin, sen moottori on voimakas ja akkukesto hyvä.
Edut
Terät leikkaavat hyvin ja moottori on voimakas.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Mussukka
03/08/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote on hyvä
Minusta tuote on loistava,olen aina käyttänyt tätä merkkiä, yhtä lukuunottamatta
Edut
Hyvä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
verrattuna edelliseen malliin
verrattuna pinnoitteeseen, jossa ei ole helmiä
verrattuna vedellä suoritettuun puhdistukseen
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta