i9000 Prestige

Parranajokone, joka on suunniteltu mukavuus edellä. Käyttäessäni tuotetta en ole tuntenut kertaakaan ikäviä karvan nyppäisyjä vaan kyseinen kone leikkaa niin sängen kuin hieman pidemmänkin parran ongelmatta ja nopeasti. Sekä kuiva-, että märkäajossa hyvin toimiva. Akku kestää todella hyvin, jonka näyttää selkeä digitaalinen näyttö. Yksi ajokerta vie vain muutaman prosentin virtaa, joten laturissa konetta ei todellakaan tarvitse jatkuvasti pitää. Lataustelakka tosin on hyvin tyylikäs ja konetta on helppo säilyttää siinä kotona. Koin itse hyödylliseksi valon, joka kertoo oikeasta paineesta parranajoon. Huomasinkin, että olen aiemmin painanut liian kovaa ajaessa, joten uuden opettelussa kesti hetki. GroomTribe -sovellus näyttää ajon jälkeen selkeästi, millainen paine on ollut ajonaikana sekä onko ajotekniikka oikea. Sovellus on hyvin selkeä ja tukee ajamista, muttei kuitenkaan välttämätön tuotteen käyttöä ajatellen. Sovelluksen käytettävyydessä on myös pientä hiomista, mutta pääominaisuudet toimivat hyvin. Mukana tuleva pesuri pesee myös koneen hyvin tarkasti ja vaivattomasti. Helpottaa huomattavasti koneen huoltoa!