Philipsin asiakastuki Sähkökäyttöisessä Philips Avent -rintapumpussa on heikko imuteho tai imua ei ole

Jos Philips Avent -rintapumpun imuteho on heikko, imua ei ole tai jos pumppu ei pumppaa maitoa tehokkaasti, noudata seuraavia ohjeita.

Vaihe 1: Tarkista virransyöttö Käytä aina pumpun mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta tai latauskaapelia. Jos olet ostanut uudemman mallin, jonka mukana ei ole toimitettu verkkolaitetta, varmista pumpun käyttöoppaasta, että käytät suositusten mukaisia lataustarvikkeita. Joissakin sähkökäyttöisissä Philips Avent -rintapumpuissa kulunut tai vanhempi verkkolaite voi vaikuttaa pumpun toimintaan. Jos käytät vanhaa sovitinta, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun ja tarkista, voiko sen vaihtaa uudempaan maksutta. Vaihe 2: Tarkista venttiili Venttiili säilyttää imutehon hyvänä. Se auttaa luomaan tehokkaaseen pumppaukseen tarvittavan tyhjiön. Tarkista, että: venttiili on täysin kiinni, kun laite ei ole käytössä

venttiili ei ole vaurioitunut, venynyt tai vääntynyt

venttiilin kärki ei avaudu liikaa pumppauksen aikana. Jos venttiili näyttää vaurioituneelta tai se ei sulkeudu kokonaan, vaihda se. Vaihe 3: Tarkista pumpun osat vaurioiden varalta Tarkista: Venttiilit

Kalvot

Rintatyynyt

Rintasuojat

Sisäkkeet (jos käytät niitä rintapumpun kanssa) Tarkista mahdolliset: Halkeamat

Repeämät

Reiät

Vääntymät

Kuluneet osat Jos jokin osa näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta, vaihda se. Vaihe 4: Tarkista kokoaminen Pienikin ilmavuoto voi heikentää imua. Varmista seuraavat asiat: kaikki osat on liitetty kunnolla

pumppu on koottu oikein käyttöoppaassa kuvatulla tavalla

käytössä on vain Philips Avent -tuotteiden osia

eri pumppumallien osia ei yhdistellä keskenään. Jos mahdollista, kokoa pumppu, kun desinfioidut osat ovat vielä hieman kosteita. Tämä voi parantaa tiiviyttä. Vaihe 5: Puhdista kaikki osat Maitojäämät ja vahingoittuneet osat voivat vaikuttaa pumpun toimintaan. Ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen pumppauskerran jälkeen: pura kaikki osat, jotka ovat kosketuksissa rintaan ja rintamaitoon

puhdista ja desinfioi ne käyttöoppaassa kuvatulla tavalla

käsittele venttiiliä varovasti Venttiilin puhdistaminen: pese se varovasti lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta

hiero sitä varovasti sormien välissä

älä työnnä venttiiliin mitään esineitä. Vaihe 6: Lisää imutehoa Imuteho on ehkä liian pieni. Lisää imutehoa vähitellen siten, että pumppaaminen on vielä miellyttävää. Käytä tehokkainta asetusta, joka tuntuu miellyttävältä eikä aiheuta kipua. Vaihe 7: Tarkista rintasuojuksen ja sisäkkeen istuvuus Vain sähkökäyttöisiin puettaviin Philips Avent Natural Care- ja Philips Avent -rintapumppuihin Jos rintasuoja tai sisäkkeet eivät ole oikean kokoisia, pumppaaminen voi olla tehottomampaa. Huonon istuvuuden merkkejä ovat esimerkiksi: vähäinen tai olematon maidontulo

epämukavuus pumpatessa

liiallinen nännin hankaus Sähkökäyttöinen puettava Philips Avent Natural Care -rintapumppu: lue Usein kysytyt kysymykset -artikkeli Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan tai sisäkkeen puettavaan rintapumppuun? Sähkökäyttöinen puettava Philips Avent -rintapumppu: lue Usein kysytyt kysymykset -artikkeli Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan tai sisäkkeen? Vaihe 8: Tue maidontuloa Ennen pumppaamista: levitä lämmin pyyhe rinnallesi

hiero rintaa hellästi

käytä stimulointitilaa ennen pumppaustilaa. Tämä voi käynnistää maidontulon ja edistää sitä. Onko imuteho edelleen heikko tai olematon? Jos edellä mainitut vaiheet eivät ratkaise ongelmaa: käy Philipsin tukisivustolla

ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun

ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai imetysneuvojaan.