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Philipsin asiakastuki

Sähkökäyttöisessä Philips Avent -rintapumpussa on heikko imuteho tai imua ei ole

Jos Philips Avent -rintapumpun imuteho on heikko, imua ei ole tai jos pumppu ei pumppaa maitoa tehokkaasti, noudata seuraavia ohjeita.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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