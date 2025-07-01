Sähkökäyttöisessä Philips Avent -rintapumpussa on heikko imuteho tai imua ei ole

2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?
Miten sähkökäyttöinen Philips Avent -rintapumppu ladataan?
Kuinka kauan pumppaamista tulee jatkaa? Milloin pumppaaminen pitäisi lopettaa?
Millaiset rintaliivit sopivat käytettäväksi sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kanssa?
Mikä on sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun suurin imuteho?