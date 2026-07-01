Sonicare-hammasharja ei värise

Jos hammasharjan akkua ei ole ladattu täyteen, virta ei välttämättä riitä hammasharjan värinään. Suosittelemme lataamaan hammasharjaa vähintään 24 tunnin ajan. Voit myös jättää hammasharjan laturiin.



Jos et ole käyttänyt hammasharjaa yli kuukauteen, akku on saattanut sinä aikana tyhjentyä. Aseta runko laturiin. Akku latautuu, mutta akun merkkivalo saattaa syttyä vasta muutaman minuutin kuluttua. Suosittelemme, että lataat hammasharjaa vähintään 24 tunnin ajan.

