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Philipsin asiakastuki

Miten yhdistän Philips Sonicare -hammasharjan Sonicare-sovellukseen (vain Android)?

Saatavilla on laiteohjelmistopäivitys, joka korjaa joidenkin Android-puhelimien käyttöjärjestelmässä olevan ongelman, joka estää yhteyden muodostamisen.

Päivitä laiteohjelmisto ja yhdistä Philips Sonicare -hammasharja Sonicare-sovellukseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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