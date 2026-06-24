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Philipsin asiakastuki

Miten yhdistän Philips Sonicare -hammasharjan uudelleen Sonicare-sovellukseen (vain Android)?

Saatavilla on laiteohjelmistopäivitys, joka korjaa joidenkin Android-puhelimien käyttöjärjestelmässä olevan ongelman, joka estää yhteyden muodostamisen.

Päivitä laiteohjelmisto ja yhdistä Philips Sonicare -hammasharja uudelleen Sonicare-sovellukseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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