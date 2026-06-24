Philipsin asiakastuki
Miten yhdistän Philips Sonicare -hammasharjan uudelleen Sonicare-sovellukseen (vain Android)?
Saatavilla on laiteohjelmistopäivitys, joka korjaa joidenkin Android-puhelimien käyttöjärjestelmässä olevan ongelman, joka estää yhteyden muodostamisen.
Päivitä laiteohjelmisto ja yhdistä Philips Sonicare -hammasharja uudelleen Sonicare-sovellukseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Avaa Sonicare-sovellus ja yhdistä hammasharja. Näyttöön pitäisi tulla seuraava kehote:
Näyttöön tulee [Yhdistämisohjeet] (Connection help) -kehote. Noudata näytön ohjeita (katso alla olevaa kuvaa).
Tee seuraavat toimet mobiililaitteen asetuksissa tai tilarivillä:
1. Poista Wi-Fi käytöstä.
2. Ota lentotila käyttöön ja poista se käytöstä.
3. Jätä Wi-Fi ja lentotila pois käytöstä ja Bluetooth käyttöön.
Palaa sovellukseen, paina hammasharjan tilapainiketta ja aloita laiteohjelmistopäivitys painamalla päivityspainiketta.
Näyttöön tulee seuraavanlainen kehote (hammasharjan mallin mukaan).
Paina päivityspainiketta.
[Laitteen päivitys] (My handle update) -näyttö avautuu ja ilmoittaa laiteohjelmistopäivityksen olevan käynnissä.
Huomautus: pidä hammasharja irti laturista ja pysy lähellä päivityksen aikana.
Näyttöön tulee [Päivitys valmis] (Update complete) -ilmoitus. Voit nyt valita [Jatka] (Continue) ja käyttää sovellusta.
Jos Philips Sonicare -hammasharjan yhdistäminen Android-laitteen Sonicare-sovellukseen ei edelleenkään toimi, siirry korjaus- tai vaihtosivulle tai Philipsin sivustolle.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›