Miten yhdistän Philips Sonicare -hammasharjan uudelleen Sonicare-sovellukseen (vain Android)?

Näyttöön tulee [Yhdistämisohjeet] (Connection help) -kehote. Noudata näytön ohjeita (katso alla olevaa kuvaa).



Tee seuraavat toimet mobiililaitteen asetuksissa tai tilarivillä:



1. Poista Wi-Fi käytöstä.



2. Ota lentotila käyttöön ja poista se käytöstä.



3. Jätä Wi-Fi ja lentotila pois käytöstä ja Bluetooth käyttöön.



Palaa sovellukseen, paina hammasharjan tilapainiketta ja aloita laiteohjelmistopäivitys painamalla päivityspainiketta.