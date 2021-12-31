Parempi sisäilma vuoden ympäri

Philips Combi 2000i -sarjan avulla sisäilma on miellyttävämpää hengittää vuoden ympäri. Ilman puhdistuksen ja kosteutuksen yhdistävä laite auttaa poistamaan allergeeneja, bakteereja, viruksia sekä kevään suuria siitepölymääriä. Lisäksi se ehkäisee ilman kuivuutta talvella. Laite sopii enintään 65 m2:n huoneisiin, antaa tietoa ilman laadusta reaaliaikaisesti ja on ohjattavissa helposti Air Matters -sovelluksella.