2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Parempi sisäilma vuoden ympäri
Philips Combi 2000i -sarjan avulla sisäilma on miellyttävämpää hengittää vuoden ympäri. Ilman puhdistuksen ja kosteutuksen yhdistävä laite auttaa poistamaan allergeeneja, bakteereja, viruksia sekä kevään suuria siitepölymääriä. Lisäksi se ehkäisee ilman kuivuutta talvella. Laite sopii enintään 65 m2:n huoneisiin, antaa tietoa ilman laadusta reaaliaikaisesti ja on ohjattavissa helposti Air Matters -sovelluksella.
Jopa 65 m²:n tiloihin
Ilmankierto (CADR): 250 m3/h
Kostutusaste 500 ml/h
Suodattaa 99,97 % allergeeneista
360 asteen tehokas, puhdas ilmavirta ulottuu huoneen joka nurkkaan. 330 m³/h:n puhtaan ilman tuottoaste (CADR) puhdistaa huoneet perusteellisesti ja suojaa sinua bakteereilta, viruksilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, pölypunkeilta, haitallisilta kaasuilta, hajuilta ja muilta epäpuhtauksilta.
Vain Philipsin ilmanpuhdistimissa on kolmikerroksinen NanoProtect HEPA-, aktiivihiili- ja esisuodatin, joka poistaa 99,97 % jopa 0,003 mikrometrin kokoisista hiukkasista (3). NanoProtect HEPA -tekniikka paitsi poistaa epäpuhtaudet, myös vetää niitä puoleensa staattisella sähkövarauksella ja puhdistaa siten jopa kaksi kertaa enemmän ilmaa kuin perinteinen HEPA H13 -suodatus, mutta energiatehokkaammin*.
Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (5).
4.3
5:stä
252
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Mazarin1
31/12/2021
Sverige
Fantastisk skön luft inomhus
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Tystgående, bra att man kan välja luftfuktighet, har barnlås så den är perfekt till alla. Man känner stor skillnad speciellt på vintern. Förstår inte varför jag inte köpt den tidigare
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Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Vitsippan
03/04/2020
Sverige
Denna produkt är verkligen att rekommendera
Denna luftfuktare och luftrenare i ett är verkligen jättebra. Vi köpte den för ca en månad sedan. Vi har sedan dess verkligen känt av en stor förbättring av inomhusklimatet. Den är väldigt tystlåten och stör aldrig. Vi har en liten så därför uppskattas barnlåset. Fin display och gillar att den har hjul.
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Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Melindaengstrom93
11/07/2019
Sverige
Underbar produkt!
En produkt som är väldig effektiv, prisvärd. Funkar på direkten väldigt lätt att förstå sig på. En snygg produkt att ha i hemmet. Underbart att det finns en app som man kan följa allt i. Perfekt för dem som har pollen, djur eller astma.
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Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare
CADR-arvo: kolmannen osapuolen testauksessa GB/T 18801-2015 -standardin mukaisesti
Huone, jonka pinta-ala on 20 m²: puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (250 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
Kostutusteho: Testattu GB/T 23332 -standardin mukaisesti Philipsin sisäilmakammiossa 2017. Kammion koko 25 m², alkulämpötila 20 ±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 ±3 % RH.
Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta.
Estää märät läikät ja valkoisen pölyn: Riippumattoman kolmannen osapuolen testissä (nestepisaroiden aiheuttamat mineraalijäänteet huonekaluissa), DIN 44973, IUTA e.V., testattiin ilmassa leviävien nestepisaroiden aiheuttamia huonekalujen mineraalijäänteitä kolmen tunnin ajanjakson aikana.
Ammattilaistason anturi: suorituskyky verrattavissa Grim-tunnistimeen ja markkinoilla olevaan infrapuna-anturiin.
Bakteerien suodatus: Testattu Shanghai Institute of Measurement and Testing Technologyn (SIMT) laboratorion 30 m³:n testikammiossa GB21551.3-2010-standardin mukaisesti (testibakteeri: Staphylococcus albus, 8032).
Laskettu NRCC-54013-standardin mukaisesti käyttäen tupakansavun CADR-arvoa, joka on testattu GB/T18801-2015-standardin mukaisesti
Sisäilmassa leviävien bakteerien määrä vaihtelee esimerkiksi huoneen ilmanvaihdon, koon ja muodon mukaan.
Tulokset saatiin vapauttamalla laitteesta ilmaan Staphylococcus albus -bakteeria. Vesisäiliöissä oli testien aikana tislattua vettä, johon oli lisätty kyseistä bakteeria. Laitteista poistettiin mahdolliset suodattimet.
Suodattimen materiaali on testattu NaCl-aerosolilla (3 nm) DIN71460-1-standardin mukaisesti kolmannen osapuolen testilaboratoriossa vuonna 2017.
Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa vuonna 2017.
GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -suodattimen kanssa
Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla kolmannen osapuolen laboratoriossa