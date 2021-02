Automaattinen suojavaroitus kostutuslevyn vaihtotarpeesta

Automaattinen suojavaroitus ilmoittaa, kun kostutuslevy on aika vaihtaa. Jos kostutuslevyä ei vaihdeta ajoissa, laite lakkaa toimimasta, koska se ei enää pysty toimimaan tehokkaasti. Kostutuslevy ei koskaan jää likoamaan veteen, vaan se lakkaa pyörimästä, kun vesi loppuu tai haluttu kosteustaso on saavutettu. Tuuletin jatkaa toimintaansa puhdistustilassa ja kuivaa kostutuslevyn. Hengitysilmasi on siis aina puhdasta.