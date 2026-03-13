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Ilmanpuhdistin ja ilmankostutin
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2000i Series Ilmanpuhdistin ja -kostutin
Tuotanto lopetettu
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AC2729/10
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
Kaikki (6)
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Wi-Fi-verkot, jotka ovat yhteensopivia yhdistettävän Philips-ilmanpuhdistimen kanssa
Voiko Philips-ilmanpuhdistimen ja -kostuttimen Wi-Fi-ominaisuuden poistaa käytöstä?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Mitä suodattimia käytetään Philips-ilmanpuhdistimessa?
Ilmankostuttimen/-puhdistimen säilyttäminen
2-in-1 ilmanpuhdistin & -kostutin 2000iKostutussuodatin
Philips-ilmanpuhdistimen valo palaa tai vilkkuu
Philips-ilmanpuhdistin ei paranna ilmanlaatua
En voi yhdistää Philips-ilmanpuhdistinta sovellukseen
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