2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
BRL160/00
Tuotanto lopetettu
Milloin ladyshaverin teräverkko on vaihdettava?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Miten eri ihoalueiden karvoja kannattaa ajella tai trimmata, jotta saan parhaan lopputuloksen?
Miten irrotan ja kiinnitän Philips-ladyshaverin ajopään?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-ladyshaverilla?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-ladyshaver ladataan?
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