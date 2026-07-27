2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FC6162/01
2-in-1
12 V
Ilman pölypussia
2 lisävarustetta
PowerCyclone-tekniikan ansiosta saat perusteellisen siivoustuloksen kahden tehokkaan vaiheen avulla. 1) Suoran ilmanottoaukon ansiosta ilma tulee PowerCycloneen nopeasti. 2) Kaareva ilmakanava kiihdyttää ilman nopeasti syklonikammioon, jossa pöly erottuu ilmasta.
TriActive-turbosuutin puhdistaa kovat lattiapinnat ja matot tehokkaasti. Moottoroitu harja ja optimoitu ilmavirtaus keräävät kaiken pölyn ja nukan vain yhdellä vedolla.
PowerPro Duo yltää hankaliinkin paikkoihin, joten sillä siivoat helposti esimerkiksi sohvan ja sängyn alta.
Arviot
3 Riippumattoman testauslaitoksen testaama. Kesäkuussa 2013 tehdyssä testissä tuotetta verrattiin riippumattoman lähteen mukaan eniten myydyn johdottoman 12 V:n 2-in-1-varsi-imurin puhdistustehoon matoilla ja kovilla lattiapinnoilla.