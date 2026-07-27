Huipputehokas PowerCyclone-tekniikka

PowerCyclone-tekniikan ansiosta saat perusteellisen siivoustuloksen kahden tehokkaan vaiheen avulla. 1) Suoran ilmanottoaukon ansiosta ilma tulee PowerCycloneen nopeasti. 2) Kaareva ilmakanava kiihdyttää ilman nopeasti syklonikammioon, jossa pöly erottuu ilmasta.