TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
  • Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla

Tuotanto lopetettu

PowerPro DuoJohdoton 2-in-1-varsi-imuri

FC6162/01

Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
Uusi Philips PowerPro Duo puhdistaa kovat lattiapinnat ja matot huipputehokkaasti. PowerCyclone-tekniikka takaa suuren imutehon ja TriActive-turbosuutin kerää enemmän pölyä ja nukkaa yhdellä vedolla.
Näytä kaikki edut

PowerCyclone-tekniikka ja TriActive-turbosuutin

Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla

  • 2-in-1

  • 12 V

  • Ilman pölypussia

  • 2 lisävarustetta

Huipputehokas PowerCyclone-tekniikka

Huipputehokas PowerCyclone-tekniikka

PowerCyclone-tekniikan ansiosta saat perusteellisen siivoustuloksen kahden tehokkaan vaiheen avulla. 1) Suoran ilmanottoaukon ansiosta ilma tulee PowerCycloneen nopeasti. 2) Kaareva ilmakanava kiihdyttää ilman nopeasti syklonikammioon, jossa pöly erottuu ilmasta.

TriActive-turbosuutin mattojen tehokkaaseen puhdistukseen

TriActive-turbosuutin mattojen tehokkaaseen puhdistukseen

TriActive-turbosuutin puhdistaa kovat lattiapinnat ja matot tehokkaasti. Moottoroitu harja ja optimoitu ilmavirtaus keräävät kaiken pölyn ja nukan vain yhdellä vedolla.

Puhdistaa joustavasti hankalatkin alueet

Puhdistaa joustavasti hankalatkin alueet

PowerPro Duo yltää hankaliinkin paikkoihin, joten sillä siivoat helposti esimerkiksi sohvan ja sängyn alta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. 3 Riippumattoman testauslaitoksen testaama. Kesäkuussa 2013 tehdyssä testissä tuotetta verrattiin riippumattoman lähteen mukaan eniten myydyn johdottoman 12 V:n 2-in-1-varsi-imurin puhdistustehoon matoilla ja kovilla lattiapinnoilla.