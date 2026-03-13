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PowerPro Duo Johdoton 2-in-1-varsi-imuri
Tuotanto lopetettu
Tuki
FC6162/01
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/01 - English (US)
Kaikki (9)
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan Philips PowerPro Duota ladataan?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtaminen
Philips-pölynimurin harjan puhdistaminen
Pölysäiliö
Pölyerotin
Cycloon
Suodatin
PowerPro DuoYhdistelmälisävaruste
Tunnen sähköiskuja käyttäessäni Philips-pölynimuria
Philips PowerPro Stick -pölynimurini harja ei pyöri
Philips-pölynimurin imuteho on heikko