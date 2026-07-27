2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
Uusi
HX3333/23
Saatavilla
Kompakti muotoilu
Poistaa hellävaraisesti jopa 99,9 % plakista käsitellyiltä alueilta*
Jopa 100 % terveemmät ikenet kuin hammaslangalla**
3 puhdistustilaa
21 päivän akunkesto***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 on hellävarainen, tehokas ja helppo ottaa mukaan kaikkialle. Hammasvälisuutin poistaa jopa 99,9 % plakista hammasväleistä ja ienrajasta jo 60 sekunnissa*.
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 parantaa ikenien hyvinvointia jopa 100 % tehokkaammin kuin hammaslanka jo 4 viikossa**.
Hammasvälisuutin on kompakti ja luotu otettavaksi mukaan. Sen kokoon taittuva 200 ml:n vesisäiliö liukuu tyhjänä varren päälle, mikä helpottaa säilytystä kotona ja pakkaamista mukaan matkoille.
Arviot
In vitro -tutkimuksessa, tulokset voivat vaihdella
4 viikon kuluttua Standard-suuttimella verrattuna hammaslankaan
perusteena 1 puhdistus päivässä, kesto 1 min