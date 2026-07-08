Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Hammasvälisuutin
Kaikki sarjat
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Hammasvälisuihku
Uusi
Tuki
HX3333/23
Saatavilla
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Käyttöopas
Kaikki (1)
Mitä eroa on langattoman hammasvälisuuttimen eri suuttimilla?
Compact Flosser 1000USB-A-latauskaapeli
Philips SonicareUSB-A-latauskaapeli
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme