TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Go to promotion

UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää

Tutustu nyt

  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat
  • Valkoisemmat, terveemmät hampaat

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare HealthyWhiteSonic-sähköhammasharja

HX6711/02

4.2
| (723) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Valkoisemmat, terveemmät hampaat
Kaikki haluavat kauniin hymyn. Anna hampaidesi luonnollisen valkoisuuden näkyä. Sonicare HealthyWhite HX6711/02 -sähköhammasharja poistaa todistetusti yleiset tahrat jo kahdessa viikossa, kun käytetään Clean & White -puhdistustilaa.
Näytä kaikki edut
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Erinomainen puhdistusteho, valkoisemmat hampaat

Valkoisemmat, terveemmät hampaat

  • 2 harjaustilaa

  • 1 harjaspää

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin suun jokainen neljännes on harjattu ja kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on johdonmukaisempi harjaus

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

723

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

08/01/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bästa tandborsten hittills.

Den arbetar så det sjunger i huvudet. Batteritiden är fantstisk.Det syns skillnad i renhet. Och känns.

Edut

Som ovan

Haitat

Lite högt ljud.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

08/02/2019

Sverige

Sverige

Jättenöjd!

Jag är jättenöjd med min nya tandborste. Det känns verkligen hur rena mina tänder blir.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

28/08/2018

Danmark

Danmark

Super el-tandbørste.

Meget bedre end andre tandbørster jeg har prøvet. Skånsom mod tandkød og meget effektiv. Minus: dyre børster.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa