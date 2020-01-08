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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
2 harjaustilaa
1 harjaspää
Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan
30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin suun jokainen neljännes on harjattu ja kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on johdonmukaisempi harjaus
4.2
5:stä
723
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Hanba
08/01/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bästa tandborsten hittills.
Den arbetar så det sjunger i huvudet. Batteritiden är fantstisk.Det syns skillnad i renhet. Och känns.
Edut
Som ovan
Haitat
Lite högt ljud.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Miamaria
08/02/2019
Sverige
Jättenöjd!
Jag är jättenöjd med min nya tandborste. Det känns verkligen hur rena mina tänder blir.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
mowitt
28/08/2018
Danmark
Super el-tandbørste.
Meget bedre end andre tandbørster jeg har prøvet. Skånsom mod tandkød og meget effektiv. Minus: dyre børster.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa