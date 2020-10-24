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Philips Sonicare HealthyWhite Sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
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HX6711/02
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Käyttöopas
Kaikki (7)
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
W2 Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
ProResults gum healthNormaalit Sonic-harjaspäät
C2 Optimal Plaque Defence(aiemmin ProResults Plaque Control)
UV SanitizerUV-puhdistuslaite
ProResultsHarjaspääpakkaus, 6 kpl
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareMatkalaturi ja harjaspääteline
Philips SonicareLatausteline
S SensitiveNormaalit Sonic-harjaspäät
W2c Optimal White compactPienikokoiset Sonic-harjaspäät
W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Musta
i InterCareNormaalit Sonic-harjaspäät
W Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Musta
C3 Premium Plaque DefenceNormaalit Sonic-harjaspäät
G3 Premium Gum CareNormaalit Sonic-harjaspäät
W3 Premium WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei värise
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni
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