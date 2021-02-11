2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
HX9631/16
HX962K
Saatavilla
Harjaustietojen helppo seuranta
Sisäänrakennettu paineanturi
Älykäs harjaspään tunnistus
4 harjaustilaa, 3 tehoa
Plakkia poistava sähköhammasharjan C3 Premium Plaque Defence -harjaspää takaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Sen pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu myötäilemään hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista.
Paranna ikeniesi terveyttä G3 Premium Gum Care -harjaspäällä. Tavallista pienemmän kokonsa ja erityisten ienrajojen harjasten ansiosta se on täydellinen tapa ehkäistä iensairauksia. Harjaspää vähentää ientulehduksia jopa 100 prosentilla* ja tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.*
C3 Premium Plaque Defence -harjaspää on kehitetty ainutlaatuisen tehokkaaseen syväpuhdistukseen. Sen pehmeät ja joustavat reunat ja harjakset myötäilevät hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja ylettyy vaikeapääsyisiinkin paikkoihin*.
4.2
5:stä
494
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
AnnikaV
11/02/2021
Sverige
Perfekt rengöring och användbara funktioner
Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!
Edut
Borstar rätt och tillräckligt länge.
Haitat
Kan inte komma på någon nackdel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
20/10/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great brudh
Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .
Edut
Great intense brushing
Haitat
Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Tony.S
01/08/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great piece of equipment
All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
enemmän verrattuna tavalliseen hammasharjaan
verrattuna DiamondClean-hammasharjaan
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.