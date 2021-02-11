Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistaen hampaat perusteellisesti

Plakkia poistava sähköhammasharjan C3 Premium Plaque Defence -harjaspää takaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Sen pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu myötäilemään hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista.