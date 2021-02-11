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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

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  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen
  • Kaikki tarvittava suun terveyteen

Tuotanto lopetettu

ExpertClean 7500Sonic-sähköhammasharja ja sovellus

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen ja kulta
Valkoinen ja kulta
Kaikki tarvittava suun terveyteen
Hyvien harjaustottumusten noudattaminen voi olla vaikeaa. ExpertClean opastaa sinua hammaslääkärikäyntien välillä. Sen älykkäät sisäiset anturit ilmoittavat, kun harjauspainetta on tarve säätää, ja sovelluksen edistymisraportti auttaa sinua pitämään kiinni terveellisistä harjaustavoista.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia

Kaikki tarvittava suun terveyteen

  • Harjaustietojen helppo seuranta

  • Sisäänrakennettu paineanturi

  • Älykäs harjaspään tunnistus

  • 4 harjaustilaa, 3 tehoa

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistaen hampaat perusteellisesti

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistaen hampaat perusteellisesti

Plakkia poistava sähköhammasharjan C3 Premium Plaque Defence -harjaspää takaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Sen pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu myötäilemään hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista.

Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet* jo 2 viikossa

Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet* jo 2 viikossa

Paranna ikeniesi terveyttä G3 Premium Gum Care -harjaspäällä. Tavallista pienemmän kokonsa ja erityisten ienrajojen harjasten ansiosta se on täydellinen tapa ehkäistä iensairauksia. Harjaspää vähentää ientulehduksia jopa 100 prosentilla* ja tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.*

Tehokas plakkia vastaan, hellä ikenille

Tehokas plakkia vastaan, hellä ikenille

C3 Premium Plaque Defence -harjaspää on kehitetty ainutlaatuisen tehokkaaseen syväpuhdistukseen. Sen pehmeät ja joustavat reunat ja harjakset myötäilevät hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja ylettyy vaikeapääsyisiinkin paikkoihin*.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

494

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

11/02/2021

Sverige

Sverige

Perfekt rengöring och användbara funktioner

Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!

Edut

Borstar rätt och tillräckligt länge.

Haitat

Kan inte komma på någon nackdel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

20/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great brudh

Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .

Edut

Great intense brushing

Haitat

Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

01/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great piece of equipment

All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. enemmän verrattuna tavalliseen hammasharjaan

  2. verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

  3. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.