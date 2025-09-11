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Sähköhammasharjat
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ExpertClean 7500 Sonic-sähköhammasharja ja sovellus
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX9631/16
HX962K
Saatavilla
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Data Act Document
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (17)
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
W2 Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
C2 Optimal Plaque Defence(aiemmin ProResults Plaque Control)
UV SanitizerUV-puhdistuslaite
ProResultsHarjaspääpakkaus, 6 kpl
Philips SonicareLatausteline
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
Philips SonicareUSB-A-latauskaapeli
S SensitiveNormaalit Sonic-harjaspäät
i InterCareNormaalit Sonic-harjaspäät
C3 Premium Plaque DefenceNormaalit Sonic-harjaspäät
G3 Premium Gum CareNormaalit Sonic-harjaspäät
W2c Optimal White compactPienikokoiset Sonic-harjaspäät
W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
W2 Optimal White4x Sonic hammasharjan päät - Musta
W Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Musta
W3 Premium WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Miten yhdistän Philips Sonicare -hammasharjan Sonicare-sovellukseen (vain Android)?
Miten yhdistän Philips Sonicare -hammasharjan uudelleen Sonicare-sovellukseen (vain Android)?
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
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