2 vuoden takuu
Tuki
SCD878/11
Voiko vauvani käyttää lasista Philips Avent -tuttipulloa?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Voinko käyttää Natural-tuttipulloissa Natural Response -tutteja?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten AirFree-venttiiliä käytetään Avent Natural Response -pullon kanssa?
Voinko käyttää Natural Response -tuttia ilman AirFree-venttiiliä?
Mitä hyötyä Natural Response -tutista on?
Miksi näen kaksi erilaista lasista Philips Avent -tuttipulloa?
Mihin Philips Avent -lasipullojen kestävyys perustuu?
Mitä hyötyä lasipulloista on?
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