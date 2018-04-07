20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja upean kahvin maun vähintään 20 000 kahvikupilliseen.