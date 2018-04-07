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  • Kompakti kone, laaja valikoima
  • Kompakti kone, laaja valikoima
  • Kompakti kone, laaja valikoima
  • Kompakti kone, laaja valikoima
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Tuotanto lopetettu

Saeco PicoBaristoTäysin automaattinen espressokeitin

SM3061/10

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Kompakti kone, laaja valikoima
Kompakti PicoBaristo vakuuttaa kahvinystävät monipuolisuudellaan. Käyttöliittymän kautta voit valita mieleisesi erikoiskahvin yhdellä kosketuksella. AquaClean-suodattimen ansiosta voit nauttia jopa 5 000 kupillista* ilman kalkinpoistoa.
Näytä kaikki edut

Nauti jopa 5 000 kahvikupillista* ilman kalkinpoistoa

Kompakti kone, laaja valikoima

  • 11 juomaa

  • Integroitu laadukas maitokannu

  • Hopea

  • AquaClean

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja upean kahvin maun vähintään 20 000 kahvikupilliseen.

11 helposti valittavaa juomavaihtoehtoa

Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

Edistyksellinen näyttö helpottaa laitteen hallintaa

Edistyksellinen näyttö helpottaa laitteen hallintaa

Laitteen käyttö on vaivatonta, sillä näet näytöltä kaikki tarvittavat tiedot. Kuvakkeet ja teksti opastavat asetusten valinnassa ja tärkeissä huoltotoimissa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

07/04/2018

Portugal

Portugal

Faz um excelente espresso, é funcional e prática.

Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

  2. Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.