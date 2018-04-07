2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11 juomaa
Integroitu laadukas maitokannu
Hopea
AquaClean
Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja upean kahvin maun vähintään 20 000 kahvikupilliseen.
Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.
Laitteen käyttö on vaivatonta, sillä näet näytöltä kaikki tarvittavat tiedot. Kuvakkeet ja teksti opastavat asetusten valinnassa ja tärkeissä huoltotoimissa.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Magalhaes
07/04/2018
Portugal
Faz um excelente espresso, é funcional e prática.
Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.