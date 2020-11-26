Η μηχανή είναι εξαιρετική. Την χρησιμοποιώ εδώ και δυο μήνες και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με την επιλογή ενός σωστού καφέ espresso, πίνεις καφέ πραγματικά πολύ καλό. Το μόνο που δεν μου αρέσει, είναι ότι στην έναρξη της έγχυσης (καφέ ή Αφρόγαλα) βγάζει λίγο ζεστό νερό, πιθανών για καθαρισμό των ακροφυσίων. Θα προτιμούσα να μην γινόταν αυτό, γιατί αν δεν το ξέρεις και πέσει μέσα στον καφέ, σε μικρή δόση καφέ, ίσως επηρεάσει την γεύση. Εγώ το έχω συνηθίσει και στην έναρξη έγχυσης το συλλέγω, πριν βάλω το ποτήρι. Μου αρέσει που έχει φίλτρο (AquaClean) για προστασία της μηχανής από τα άλατα. Κάποιος που πίνει σε καθημερινή βάσει περισσότερους από δυο καφέδες, είναι σίγουρο ότι θα κάνει απόσβεση των χρημάτων που έδωσε. Απλά θέλει προσοχή στην επιλογή ενός καλού καφέ.