2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
10 juomaa
Integroitu maitokannu
Musta
AquaClean
Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja upean kahvin maun vähintään 20 000 kahvikupilliseen.
Saeco-tekniikka tuo esiin kahvipapujen voimakkaan ja autenttisen aromin ja maun (paahteinen, suklainen, pähkinäinen, hedelmäinen, kukkainen, mausteinen).
Maistuvan kahvin pitää olla juuri oikean lämpöistä. Tehokas Thermoblock on valmistettu kevyestä alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä, ja se kuumentaa veden todella nopeasti.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
kyriakos29
26/11/2020
Ελλάδα
Vahvistettu ostaja
Εγγύηση και αξιοπηστία.
Η μηχανή είναι εξαιρετική. Την χρησιμοποιώ εδώ και δυο μήνες και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με την επιλογή ενός σωστού καφέ espresso, πίνεις καφέ πραγματικά πολύ καλό. Το μόνο που δεν μου αρέσει, είναι ότι στην έναρξη της έγχυσης (καφέ ή Αφρόγαλα) βγάζει λίγο ζεστό νερό, πιθανών για καθαρισμό των ακροφυσίων. Θα προτιμούσα να μην γινόταν αυτό, γιατί αν δεν το ξέρεις και πέσει μέσα στον καφέ, σε μικρή δόση καφέ, ίσως επηρεάσει την γεύση. Εγώ το έχω συνηθίσει και στην έναρξη έγχυσης το συλλέγω, πριν βάλω το ποτήρι. Μου αρέσει που έχει φίλτρο (AquaClean) για προστασία της μηχανής από τα άλατα. Κάποιος που πίνει σε καθημερινή βάσει περισσότερους από δυο καφέδες, είναι σίγουρο ότι θα κάνει απόσβεση των χρημάτων που έδωσε. Απλά θέλει προσοχή στην επιλογή ενός καλού καφέ.
Edut
Υπέροχος καφές. Μηχανή που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει σε σχέση με άλλες τις αγοράς.
Haitat
Θα ήθελα περισσότερες επιλογές απο το μενού, για αφρόγαλα. Ουσιαστικά αυτό που κάνει, είναι να σου ζεσταίνει το γάλα.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
dimmid
17/03/2020
Ελλάδα
Vahvistettu ostaja
Άριστο μηχάνημα!
Tην picobaristo την απέκτησα ύστερα από μεγάλη έρευνα αγοράς. Και δεν έπεσα έξω. Κάνει και με το παραπάνω αυτά που υπόσχεται. Βγάζει εξαιρετικό καφέ espresso και παρομοίως όλα τα άλλα ροφήματα. Εδώ σημειώνω και τον ανυπέρβλητο capuccino που παρασκευάζει. Δεν έπινα ποτέ γάλα με τον καφέ μου και το μηχάνημα με έκανε να παραβώ τον κανόνα μου. Αυτό είναι! Η pico baristo φυσάει και σου αλλάζει τα γούστα. μυστικό: 1 τρίβει τον καφέ, 2 κάνει το θόρυβο καθαρισμού μπορεί να ρίξει λίγο νερό και 3 τότε βάζεις το φλιτζάνι σου.
Edut
άριστη ποιότητα
Haitat
δεν έχει τίποτα αρνητικό
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Panos21
24/10/2019
Ελλάδα
Συσκευή για αφρογαλα
Θα προτιμούσα το στόμιο της συσκευής αφρογαλα να είναι πιο κοντά στην κούπα ώστε να μη λερώνει, ούτε τη μηχανή αλλά ούτε και τον χορό έξω από την κούπα. Επίσης στην αρχή πριν βγει το αφρογαλα βγάζει μια ποσότητα νερού . αυτό γίνεται και στην έξοδο του καφέ, πριν τρέξει ο καφές βγάζει μια ποσότητα νερού μέσα στην κούπα με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ελαφρύς ο καφές.
Edut
Αρκετά καλό άρωμα και θερμοκρασία
Haitat
Οι παρατηρήσεις που έγραψα παραπάνω
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.