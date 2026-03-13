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Saeco PicoBaristo Täysin automaattinen espressokeitin
Tuotanto lopetettu
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SM5470/10
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5470/10 - English (US)
Kaikki (5)
Voiko Philips Espresso -keittimessä käyttää erilaista suodatinta?
Juoman koon säätäminen Philips-espressokeittimessä
Philips-espressokeittimen puhdistus ja huolto
Kuinka käytän Philips-kahvirasvanpoistotabletteja?
Miten Philips-espressokeitin voidellaan?
Kansi maitokarahviin
Maitokannu
Kahvijauhesäiliö
Kahvipapusäiliön kansi
Vesiputken aukon kansi
Suodatinyksikkö
Vetosäiliö kahvinjäänteille
Kahvisuutin
Valumisastia
Espressokeittimen kalkinpoistoaine
HuoltotarvikkeetKalkki- ja vesisuodatin
Täysautomaattinen espressokeitinVirtajohto
Philipsin kansi maitokannuun
Maidonsyöttöputki
Maidonsyöttöputken liitin
EspressoVesisäiliö
Vesiputki
Maitokannun kansi
Kahvijauheen mittalusikka
EspressokeitinPhilips-suodatusyksikön voiteluaine
Puhdistusharja
Pieni vedensuodatin
Veden kovuuden testiliuska
Philips Espresso -keittimen valumisastia täyttyy nopeasti
Philips Espresso -keittimen kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa
Philips Espresso -keitin ei käynnisty
Philips-espressokeittimeni ei vaahdota maitoa kunnolla
Philips-espressokeittimen säiliöstä ei tule vettä
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