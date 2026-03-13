TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Saeco PicoBaristo Täysin automaattinen espressokeitin

Tuotanto lopetettu

Tuki

Saeco PicoBaristoTäysin automaattinen espressokeitin

SM5470/10

Saeco PicoBaristo Täysin automaattinen espressokeitin

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF tiedosto, 3 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5470/10 - English (US)

  • PDF tiedosto, 955.3 kB
  • 13 March 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme