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  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä

i9000 PrestigeWet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä
Philips i9000 Prestige on varustettu kolmivaiheisella Lift&Cut-parranajojärjestelmällä ja joustavilla 360°-ajopäillä. Se leikkaa karvat tarkasti myös hankalilla alueilla. Tekoälypohjainen SkinIQ aistii, ohjaa ja mukautuu – älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä.
Näytä kaikki edut
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tarkka, pitkäkestoinen ja älykäs ajotulos ihoa ärsyttämättä

  • Kolmivaiheinen Lift & Cut -tekniikka

  • Dual SteelPrecision -terät

  • Joustava 360°-tarkkuusajopää

  • Suojaava paineanturi

  • 5 vuoden takuu****

Pitkäkestoinen tarkka ajo

Pitkäkestoinen tarkka ajo

Patentoitu kolmivaiheinen Lift & Cut -parranajojärjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne sitten jopa 0,00 mm:n tarkkuudella ihoa vahingoittamatta, mikä takaa pitkäkestoisen tarkan ajon.

Tarkkuutta myös hankalilla alueilla

Tarkkuutta myös hankalilla alueilla

Täysin joustavat ja entistä pienemmät ajopäät, joissa on ihoa venyttävät liikkeet, mukautuvat dynaamisesti kasvojen muotoihin. Ihokosketus säilyy, ja 20 % parempi tarkkuus* löytää hankalatkin karvat kaulasta ja nenän alta. Aina tarkkaa jälkeä.

Aja tehokkaasti jopa 1, 3 tai 7 päivän parta

Aja tehokkaasti jopa 1, 3 tai 7 päivän parta

360 astetta pyörivät Dual SteelPrecision -terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 7 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, jotta ajat tehokkaasti 1, 3 tai 7 päivän parran.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

2375

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

21/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parranajoon kannattaa panostaa.

Parranajokone on laite, jota tulee käytettyä päivittäin ja vuosien ajan. Omistan monta Philips parranajokonetta vuosikymmenten ajalta ja kaikki ovat vielä toimivia, joten näissä laatu on ollut kohdillaan, kuten myös ajokokemus ja lopputulos. Tällä perusteella tämän uuden koneen valintaan ei liittynyt epäröintiä. Laite on todella laadukkaan oloinen ja tuntuu myös siltä. Hyvä ajojälki ja miellyttävä kokemus, joten voin kyllä suositella. Tämä on todennäköisesti markkinoiden paras sähköparranajokone.

Edut

Laadukas tuote, jota käytän päivittäin vuosikausia

Haitat

Laatu maksaa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

14/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tarkasti leikkaava

Palasin takaisin käyttämään 9000 -sarjaa kokeiltuani välillä 7000 sarjalaista. i9000 prestige leikkaa hyvin, sen moottori on voimakas ja akkukesto hyvä.

Edut

Terät leikkaavat hyvin ja moottori on voimakas.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

03/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on hyvä

Minusta tuote on loistava,olen aina käyttänyt tätä merkkiä, yhtä lukuunottamatta

Edut

Hyvä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna edelliseen malliin

  2. verrattuna pinnoitteeseen, jossa ei ole helmiä

  3. verrattuna vedellä suoritettuun puhdistukseen

  4. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta