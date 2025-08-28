Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Parranajokoneet
Kaikki sarjat
i9000 Prestige Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Tuki
XP9202/33
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
Käyttöopas
Ainesosaluettelo - English (US)
Kaikki (14)
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Onko puhelimeni yhteensopiva Philips GroomTribe -sovelluksen kanssa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
Shaver series 7000Laturi
i9000Ylellinen säilytyspussi
i9000Puhdistuskapseli
i9000Ajopään pohja
USB-kaapeli
Shaver series 9000 and SP9000Vaihtoajopäät
ShaverSäädettävä parranmuotoilulaite 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nenäkarvatrimmeri
HQ87-USB-sovitin
Ajopään pidike
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-parranajokonetta ei voi yhdistää GroomTribe-sovellukseen
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
Philips-parranajokone ei toimi
En saa hyviä tuloksia Philips-parranajokoneella
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme