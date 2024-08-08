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OneBlade 360 Connected -pariliitos puhelimeen ei onnistu

Jos OneBlade 360 Connected* -laitteen pariliitos mobiililaitteeseen ei onnistu, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.

Suosittelemme seuraavia vaiheita annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

*Huomaa, että nämä tiedot koskevat vain OneBlade 360 Connected -laitetta. Muiden OneBlade-mallien käyttäjät voivat lisätä laitteensa manuaalisesti profiileihinsa OneBlade-sovelluksessa, mutta eivät voi käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP4631/65 , QP4530/30 .

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