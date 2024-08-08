OneBlade 360 Connected -pariliitos puhelimeen ei onnistu
Jos OneBlade 360 Connected* -laitteen pariliitos mobiililaitteeseen ei onnistu, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.
Suosittelemme seuraavia vaiheita annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.
*Huomaa, että nämä tiedot koskevat vain OneBlade 360 Connected -laitetta. Muiden OneBlade-mallien käyttäjät voivat lisätä laitteensa manuaalisesti profiileihinsa OneBlade-sovelluksessa, mutta eivät voi käyttää Bluetooth-yhteyttä.
OneBladen on oltava lähellä mobiililaitetta, jotta yhdistäminen onnistuu. Varmista, että OneBlade on enintään 3 metrin päässä mobiililaitteesta eikä niiden välillä ole seiniä tai kiinteitä esineitä.
OneBlade-laite edellyttää, että mobiililaitteessa on vähintään Bluetooth-versio 4.1, jotta yhteyden voi muodostaa. Varmista siis, että laitteesi on ajan tasalla. Jos oikea versio on asennettu, poista Bluetooth käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön, ennen kuin yrität pariliittää OneBladen uudelleen.
Jos mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä on päivitetty edellisen OneBlade-pariliitoksen jälkeen, ongelma voi johtua tästä.
Voit ratkaista ongelman nollaamalla OneBladen ja sovelluksen välisen yhteyden seuraavasti:
OneBlade-pariliitoksen purkaminen: Nollaa yhteys painamalla OneBladen virtapainiketta 10 sekunnin ajan. Valorengas alkaa vilkkua sinisenä.