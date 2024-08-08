OneBlade 360 Connected -pariliitos puhelimeen ei onnistu

OneBlade-laite edellyttää, että mobiililaitteessa on vähintään Bluetooth-versio 4.1, jotta yhteyden voi muodostaa. Varmista siis, että laitteesi on ajan tasalla. Jos oikea versio on asennettu, poista Bluetooth käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön, ennen kuin yrität pariliittää OneBladen uudelleen.