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  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Tuotanto lopetettu

Multigroom series 900013-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

MG9720/90

4.4
| (466) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle
Prestige Edition -trimmerissä yhdistyvät Multigroom ja 13 laadukasta työkalua, kuten itseteroittuvat metalliterät ja OneBlade Face+Body. Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituisia ihokarvoja ja luo oma tyylisi.
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Prestige Edition: huippuluokan 13-in-1-trimmeri

Tyyliä kasvoille, hiuksille ja vartalolle

  • 13 työkalua

  • Itseteroittuvat metalliterät

  • Käyttöaika jopa 180 min

  • Suihkunkestävä

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

13 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

13 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Philips Multigroom -monitoimitrimmerin mukana on 13 lisäosaa, joiden avulla ajat ihokarvat kaikilta vartalon alueilta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

466

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

19/09/2023

Suomi

Suomi

Loistava tuote

Tuote on erittäin hyvä paljon partaa ja muita kehon karvotuksia ajavalle henkilölle. erityisen hyvää oli säilytyspussi, jossa kaikki osat pysyy siistinä ja tallessa. Laturin puute ja lataustelineen puuttuminen oli negatiivista.

Edut

Kaikki samassa paketissa

Haitat

Laturin puuttuminen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

16/09/2023

Suomi

Suomi

Hiustenleikkuukone ja trimmeri

Trimmeri tosi hyvä, kevyt ja mukava pitää kädessä. Sopii parranajoon sekä muihin kehon alueisiin. Hiustenajoleikkuukone myös hyvä, onnistuu leikkaamaan pidemmätkin hiukset.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

15/09/2023

Suomi

Suomi

Hyvä kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen

Tuotepaketti on erinomainen kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen ja trimmaamiseen. Suuremmalla trimmerillä on helppoa lyhentää karvat haluttuun pituuteen ja se toimii yllättävän hyvin myös hiuksille. Omistin entuudestaan vanhemman mallisen OneBlade-trimmerin, mutta se oli usein liian tehoton hiusten (niska tai korvanympärys) lyhentämiseen. Varsinaiseen hiustenleikkuukoneeseen verrattuna kone on myös paljon sirompi, joten sitä on tarkempi käyttää. Huomasinkin hiuksia lyhentäessäni saavani rajattua erityisesti niskan paljon tarkemmin ja helpommin. Tehokkuuden lisäksi molemmat paketin laitteet ovat erittäin hiljaisia. Pidän myös uudelleenmuotoillusta OneBladesta, sillä se on huomattavasti aiempaa pienempi joten se toimii paremmin esimerkiksi matkustaessa. Säädettävät kammat helpottavat trimmaamista, sillä minun ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtamassa kampaa.

Edut

Toimiva kokonaisuus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.