2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
13 työkalua
Itseteroittuvat metalliterät
Käyttöaika jopa 180 min
Suihkunkestävä
Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.
Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.
Philips Multigroom -monitoimitrimmerin mukana on 13 lisäosaa, joiden avulla ajat ihokarvat kaikilta vartalon alueilta.
4.4
5:stä
466
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Karvat timmissä
19/09/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Loistava tuote
Tuote on erittäin hyvä paljon partaa ja muita kehon karvotuksia ajavalle henkilölle. erityisen hyvää oli säilytyspussi, jossa kaikki osat pysyy siistinä ja tallessa. Laturin puute ja lataustelineen puuttuminen oli negatiivista.
Edut
Kaikki samassa paketissa
Haitat
Laturin puuttuminen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sprytel
16/09/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Hiustenleikkuukone ja trimmeri
Trimmeri tosi hyvä, kevyt ja mukava pitää kädessä. Sopii parranajoon sekä muihin kehon alueisiin. Hiustenajoleikkuukone myös hyvä, onnistuu leikkaamaan pidemmätkin hiukset.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
eerop
15/09/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Hyvä kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen
Tuotepaketti on erinomainen kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen ja trimmaamiseen. Suuremmalla trimmerillä on helppoa lyhentää karvat haluttuun pituuteen ja se toimii yllättävän hyvin myös hiuksille. Omistin entuudestaan vanhemman mallisen OneBlade-trimmerin, mutta se oli usein liian tehoton hiusten (niska tai korvanympärys) lyhentämiseen. Varsinaiseen hiustenleikkuukoneeseen verrattuna kone on myös paljon sirompi, joten sitä on tarkempi käyttää. Huomasinkin hiuksia lyhentäessäni saavani rajattua erityisesti niskan paljon tarkemmin ja helpommin. Tehokkuuden lisäksi molemmat paketin laitteet ovat erittäin hiljaisia. Pidän myös uudelleenmuotoillusta OneBladesta, sillä se on huomattavasti aiempaa pienempi joten se toimii paremmin esimerkiksi matkustaessa. Säädettävät kammat helpottavat trimmaamista, sillä minun ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtamassa kampaa.
Edut
Toimiva kokonaisuus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.