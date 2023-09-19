Tuotepaketti on erinomainen kokonaisuus parran ja hiusten siistimiseen ja trimmaamiseen. Suuremmalla trimmerillä on helppoa lyhentää karvat haluttuun pituuteen ja se toimii yllättävän hyvin myös hiuksille. Omistin entuudestaan vanhemman mallisen OneBlade-trimmerin, mutta se oli usein liian tehoton hiusten (niska tai korvanympärys) lyhentämiseen. Varsinaiseen hiustenleikkuukoneeseen verrattuna kone on myös paljon sirompi, joten sitä on tarkempi käyttää. Huomasinkin hiuksia lyhentäessäni saavani rajattua erityisesti niskan paljon tarkemmin ja helpommin. Tehokkuuden lisäksi molemmat paketin laitteet ovat erittäin hiljaisia. Pidän myös uudelleenmuotoillusta OneBladesta, sillä se on huomattavasti aiempaa pienempi joten se toimii paremmin esimerkiksi matkustaessa. Säädettävät kammat helpottavat trimmaamista, sillä minun ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtamassa kampaa.