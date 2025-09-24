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Multigroom series 9000 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Tuotanto lopetettu
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MG9720/90
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USB-kaapeli
OneBlade 360, OneBlade Pro Säädettävä ohjauskampa parralle 1–5 mm
OneBlade& Shaver series 5000Pehmeä pussi
Ohjauskampa parralle 2 mm
Terä
MultigroomOhjauskampa parralle 1 mm
Multigroom Kampa 12 mm
MultigroomSäädettävä ohjauskampa parralle
MultigroomKampa 9 mm
MultigroomOhjauskampa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
OneBladeOhjauskampa parralle 1 mm
OneBladeOhjauskampa parralle 2 mm
OneBladeOhjauskampa parralle 3 mm
OneBladeOhjauskampa parralle 5 mm
OneBlade Ohjauskampa 3 mm
OneBladeIhonsuojus
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
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