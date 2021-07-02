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Philips Avent Sähkökäyttöinen rintapumppu
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF312/01
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Käyttöopas
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Other Questions (1)
Voiko Philips Avent -rintapumppua käyttää kaikkien Avent-tuotteiden kanssa?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Mistä Philips Avent -tuttipullot ja niiden osat on valmistettu?
Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?
2-in-1-termotyyny
Rintamaidon säilytyspussit
AventRintapumppu