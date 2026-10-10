2 vuoden takuu
Tuki
SCF494/11
Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?
Miten Philips Avent -rintapumppu puhdistetaan ja desinfioidaan?
Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?
Saanko enemmän maitoa käyttämällä suurempaa imutehoa?
Kuinka kauan pumppaamista tulee jatkaa? Milloin pumppaaminen pitäisi lopettaa?
Millaiset rintaliivit sopivat käytettäväksi sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kanssa?
Miksi puettavan rintapumpun kuppi huurtuu ja voiko sen estää?
Mikä on sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun suurin imuteho?
Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan/sisäkkeen puettavaan rintapumppuun?
Miten sähkökäyttöistä puettavaa Philips Avent -rintapumppua käytetään?
Mitä hyötyä puettavasta kädet vapaiksi jättävästä rintapumpusta on?
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