Philipsin autopolttimot ovat voittaneet palkintoja



Philipsin Xenon-polttimo koostuu poltinosasta, kannasta ja sisäänrakennetusta sytyttimestä (D1, D3, D5). D2- ja D4-tyypissä sytytin on osa muunninyksikköä. Kaikki ksenonpolttimot valmistetaan kvartsilasista ja ne sisältävät ksenonkaasua, jonka mukaan ne on nimettykin. Polttimon pyöreässä osassa sijaitsevat elektrodit, ja niitä ympäröivien metallisuolojen tehtävänä on muokata mm. polttimon värilämpötilaa.