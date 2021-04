Pölynimuri on tukossa

Jos pölynimuri on tukossa, se voi kuumentua tavallista enemmän. Tämä saattaa heikentää pölynimurin puhdistustehoa.



Korjaa ongelma noudattamalla seuraavia ohjeita.



Pölypussittomat pölynimurit:



1. Varmista, että pölysäiliö on tyhjä.

2. Varmista, että moottorinsuojasuodatin on puhdas.

3. Varmista, että poistosuodatin on puhdas.

4. Varmista, ettei putki, letku tai suutin ole tukossa.





Pölypussilliset pölynimurit:



1. Varmista, että moottorinsuojasuodatin on puhdas.

2. Varmista, että poistosuodatin on puhdas.

3. Varmista, että pölypussi ei ole täynnä.

4. Jos suodattimet ovat puhtaat eikä pölypussi ole täynnä, ja silti puhdistusteho on heikko ja laite kuumenee edelleen voimakkaasti, vaihda pölypussi.



Jos Philips-pölynimuri edelleen kuumenee käytön aikana eivätkä edellä mainitut ratkaisut auta, ota yhteyttä meihin.