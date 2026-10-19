2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11067XUWX2
Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
Paranna ajoturvallisuutta ottamalla käyttöön Philipsin tehokkaat ja tyylikkäät kirkkaat X-tremeUltinon gen2 LED-T16-W16W -peruutusvalopolttimot.
LED-T16-W16W
Polttimoiden lukumäärä: 2
12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen
edistyksellinen ajovalojärjestelmä
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloihin ja seisontavaloihin. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.
Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Autoa peruutettaessa näkyvyys on usein rajallinen. Kuljettajan paikalta et näe kaikkiin suuntiin yhtä aikaa, ja pimeys tekee peruuttamisesta entistäkin hankalampaa. Onnettomuuksia sattuukin usein "pakki päällä". Philipsin LED-peruutusvalopolttimoiden voimakas päivänvalon kaltainen, 6 000 kelvinin valo parantaa näkyvyyttä auton takana ja tekee peruuttamisesta turvallisempaa.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.