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Tuotanto lopetettu

X-tremeUltinon LED gen2auton merkinantovalopolttimo

11067XUWX2

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

Paranna ajoturvallisuutta ottamalla käyttöön Philipsin tehokkaat ja tyylikkäät kirkkaat X-tremeUltinon gen2 LED-T16-W16W -peruutusvalopolttimot.

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Tehokas, kestävä ja selkeä LED-polttimo merkinantovaloihin

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

  • LED-T16-W16W

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

  • 12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloihin ja seisontavaloihin. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Paranna näkyvyyttä peruutettaessa päivänvalon kaltaisella 6 000 kelvinin valolla

Autoa peruutettaessa näkyvyys on usein rajallinen. Kuljettajan paikalta et näe kaikkiin suuntiin yhtä aikaa, ja pimeys tekee peruuttamisesta entistäkin hankalampaa. Onnettomuuksia sattuukin usein "pakki päällä". Philipsin LED-peruutusvalopolttimoiden voimakas päivänvalon kaltainen, 6 000 kelvinin valo parantaa näkyvyyttä auton takana ja tekee peruuttamisesta turvallisempaa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.