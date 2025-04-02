2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11362UE2X2
Polttimotyyppi: H11
Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K
Helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta
Sopii useimpiin autoihin
Polttimoiden lukumäärä: 2
Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värilämpötila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.
Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaihdutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytyselementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.
Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektroniikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja autonasentajien on helppo asentaa se.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
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Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
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Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
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Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti