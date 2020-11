Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektroniikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja autonasentajien on helppo asentaa se.