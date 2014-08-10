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Tuotanto lopetettu

ColorVisionvihreä auton ajovalopolttimo

12342CVPGS2

4

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Uutta tyyliä valoilla

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

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lisäripaus väriä

Uutta tyyliä valoilla

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 60/55 W

Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä

Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä

Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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