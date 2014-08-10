2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Uutta tyyliä valoilla
ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp