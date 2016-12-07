2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12972XV+S2
Kun tavanomainen ei riitä
Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.
Polttimotyyppi: H7
Pakkauskoko: 2
12 V, 55 W
Enemmän kirkkautta
Kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.
Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.
Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.
2.8
5:stä
13
Arviot
HappyV70
07/12/2016
Sverige
Ljuspunkt i tillvaron
Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil
Analoge
23/10/2014
United Kingdom
OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB
These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
arceye
22/11/2016
United Kingdom
Happy with the product
I bought this bulb as a replacement and no problems.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb