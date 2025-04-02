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  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Tuotanto lopetettu

Xenon WhiteVisionAuton Xenon-ajovalopolttimo

85415WHVS1

3.8
| (256) Arviot
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philipsin Xenon WhiteVision -polttimo tuottaa jopa 6 000 kelvinin voimakkaan valkoisen valon, joka parantaa näkyvyyttä tiellä. Se on täydellinen LED-valoa muistuttava polttimo Xenon-ajovaloille.
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Täydellinen valkoinen LED-efekti

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: D1S

  • pakkauskoko: 1

  • 85 V, 35 W

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

Xenon WhiteVision on ECE-hyväksytty ja tuottaa tieliikennekäyttöön hyväksyttyä voimakkaan valkoista valoa. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä, sillä polttimoiden värilämpötila on sama kuin LED-valoissa.

Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

Polttimoiden värilämpötila on 5 000 kelviniä, joten ne tuottavat erittäin valkoisen valon, joka heijastuu paremmin tiemerkinnöistä ja liikennemerkeistä. Valkoinen valo parantaa keskittymiskykyä ja ylläpitää kuljettajan virkeyttä pimeällä, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Philipsin ajoneuvopolttimot ovat erittäin kestäviä

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilasiset polttimot kestävät myös enemmän polttimon sisäistä painetta, minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman ja kestävämmän valon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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