2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
85415WHVS1
Polttimotyyppi: D1S
pakkauskoko: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision on ECE-hyväksytty ja tuottaa tieliikennekäyttöön hyväksyttyä voimakkaan valkoista valoa. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä, sillä polttimoiden värilämpötila on sama kuin LED-valoissa.
Polttimoiden värilämpötila on 5 000 kelviniä, joten ne tuottavat erittäin valkoisen valon, joka heijastuu paremmin tiemerkinnöistä ja liikennemerkeistä. Valkoinen valo parantaa keskittymiskykyä ja ylläpitää kuljettajan virkeyttä pimeällä, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilasiset polttimot kestävät myös enemmän polttimon sisäistä painetta, minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman ja kestävämmän valon.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil