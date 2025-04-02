Philipsin ajoneuvopolttimot ovat erittäin kestäviä

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilasiset polttimot kestävät myös enemmän polttimon sisäistä painetta, minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman ja kestävämmän valon.