Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden asennus on niin nopeaa ja helppoa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoissa on erittäin pienikokoinen runko ja integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on HIR2-tyypin polttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*