Pitkäikäiset polttimot

Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3022 -polttimot on suunniteltu kestäviksi ja niissä on kaksoisjäähdytysjärjestelmä. Aktiivinen AirCool jäähdytys ja alumiininen jäähdytyslevy estävät polttimon tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla***.