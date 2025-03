Juomalähde

Tarjoa lemmikillesi raikasta, virtaavaa vettä. Philips Water Fountain 3000 Series on suunniteltu lemmikkisi mukavuutta silmällä pitäen. Viiksille sopiva kulho takaa maksimaalisen mukavuuden, pitäen lemmikkisi nesteytettynä ja tyytyväisenä joka päivä. Lähteessä on monikerroksinen suodatusjärjestelmä ja helposti puhdistettavat osat, jotka takaavat erinomaisen hygienian – juuri sen, mitä paras ystäväsi ansaitsee. Sisäänrakennettu älykäs tunnistin säästää virtaa käynnistämällä veden virtauksen vain, kun lemmikkisi on lähellä.