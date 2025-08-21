Hakuehdot

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Suunniteltu luojille. Kalibroitu täydellisyyteen

     
    Tutustu 5K-resoluution voimaan – täydellinen näyttö saumattomalla Thunderbolt™ 4 liitettävyydellä, Calman Ready -toiminto varmistaa kalibroidut värit ja studiotason tarkkuuden.

    Täydellisyyteen viety tarkkuus

    Visuaalinen moottori moderniin luovaan studioon


    Ammattilaisille, jotka vaativat enemmän kuin pelkkiä pikseleitä – Philips Brilliance 27E3U7903 -näyttö tarjoaa 5K 218 PPI -resoluution ja ultrahienot yksityiskohdat, todenmukaiset värit ja ongelmattoman yhteensopivuuden.

    visualization for 4k vs 5k

    Muokkaatpa sitten kokoillan elokuvaa tai luot 3D-objekteja tai suunnittelet maksimaalisen todenmukaisia visuaaleja, tulee jokaisesta varjosta ja kuvasta juuri sellainen kuin halusit.

     

    • Resoluutio 5120 x 2880 5K UHD
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Värien tarkkuus Delta E <2
    • HDR600-sertifiointi

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Suunniteltu luovan työn tekijät huomioon ottaen

    Jokainen pikseli ja jokainen yksityiskohta on juuri sellainen, kuin sen täytyy olla


    Värittäjistä ja animaattoreista musiikkituottajiin ja pelisuunnittelijoihin – Philips Brilliance -näyttö sopeutuu jokaiseen työmenetelmään täydellisellä tarkkuudella. Tyylikäs heijastamaton etulasi varmistaa käyttömukavuuden kaikissa valaistusolosuhteissa. Puhdas ja minimalistinen muotoilu sopii mainiosti luovaan ympäristöön.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Suorituskyky, telakointi ja toimitus

    Thunderbolt™ 4. Täydellinen telakointi. Ei enää epäjärjestystä


    Vain yksi kaapeli. Loppumattomat mahdollisuudet. Philips Brilliance on enemmän kuin vain näyttö – se on luovan työn varusteidesi solmupiste. Thunderbolt™ 4 sisään/ulostulon, ketjutuksen ja täydellisten telakointitoimintojen ansiosta tulee studiosi olemaan selkeämpi, nopeampi ja suorituskykyisempi.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Asetuksesi – yksinkertaistetut

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Aina puhdas ja tarkka

    Web-kamera, joka työskentelee yhtä lujasti kuin sinä


    5MP web-kamera automaattisella rajauksella pitää kuvan terävänä ja keskitettynä riippumatta siitä, miten liikut. Ihanteellinen hybridiluojille, jotka tasapainottavat yhteistyön ja syvän keskittymisen.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Luotu inspiroimaan


    Minimalistinen muotoilu. Maksimaalinen suorituskyky.

    Modernien luovan työn studioiden inspiroima Philips Brilliance -näyttö tuo työtilaasi hienostuneisuutta. Puhtaat linjat, moderni esteettisyys ja tarkoituksenmukaiset rakenteelliset ratkaisut luovat ympäristön, jossa on mukava työskennellä.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Oletko valmiina aloittamaan luovan työn?

     
    Nosta studiosi tasoa Philips Brilliance -näytöllä

