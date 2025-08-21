Tutustu 5K-resoluution voimaan – täydellinen näyttö saumattomalla Thunderbolt™ 4 liitettävyydellä, Calman Ready -toiminto varmistaa kalibroidut värit ja studiotason tarkkuuden.
Täydellisyyteen viety tarkkuus
Visuaalinen moottori moderniin luovaan studioon
Ammattilaisille, jotka vaativat enemmän kuin pelkkiä pikseleitä – Philips Brilliance 27E3U7903 -näyttö tarjoaa 5K 218 PPI -resoluution ja ultrahienot yksityiskohdat, todenmukaiset värit ja ongelmattoman yhteensopivuuden.
Muokkaatpa sitten kokoillan elokuvaa tai luot 3D-objekteja tai suunnittelet maksimaalisen todenmukaisia visuaaleja, tulee jokaisesta varjosta ja kuvasta juuri sellainen kuin halusit.
Resoluutio 5120 x 2880 5K UHD
99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Värien tarkkuus Delta E <2
HDR600-sertifiointi
Suunniteltu luovan työn tekijät huomioon ottaen
Jokainen pikseli ja jokainen yksityiskohta on juuri sellainen, kuin sen täytyy olla
Värittäjistä ja animaattoreista musiikkituottajiin ja pelisuunnittelijoihin – Philips Brilliance -näyttö sopeutuu jokaiseen työmenetelmään täydellisellä tarkkuudella. Tyylikäs heijastamaton etulasi varmistaa käyttömukavuuden kaikissa valaistusolosuhteissa. Puhdas ja minimalistinen muotoilu sopii mainiosti luovaan ympäristöön.
Elokuvantekijät ja videoiden leikkaajat
HDR600, Calman Ready, valokuvan tasoinen tarkkuus
Graafiset suunnittelijat
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, heijastamaton kirkkaus
AAnimaattorit ja pelisuunnittelijat
5K-yksityiskohdat, Smart KVM, nopeus Thunderbolt 4
Valokuvaajat ja värittäjät
Näyttö P3/AdobeRGB, kalibroitu tehtaalla, täydellisen tarkat pikselit
Suorituskyky, telakointi ja toimitus
Thunderbolt™ 4. Täydellinen telakointi. Ei enää epäjärjestystä
Vain yksi kaapeli. Loppumattomat mahdollisuudet. Philips Brilliance on enemmän kuin vain näyttö – se on luovan työn varusteidesi solmupiste. Thunderbolt™ 4 sisään/ulostulon, ketjutuksen ja täydellisten telakointitoimintojen ansiosta tulee studiosi olemaan selkeämpi, nopeampi ja suorituskykyisempi.
Asetuksesi – yksinkertaistetut
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Aina puhdas ja tarkka
Web-kamera, joka työskentelee yhtä lujasti kuin sinä
5MP web-kamera automaattisella rajauksella pitää kuvan terävänä ja keskitettynä riippumatta siitä, miten liikut. Ihanteellinen hybridiluojille, jotka tasapainottavat yhteistyön ja syvän keskittymisen.
Modernien luovan työn studioiden inspiroima Philips Brilliance -näyttö tuo työtilaasi hienostuneisuutta. Puhtaat linjat, moderni esteettisyys ja tarkoituksenmukaiset rakenteelliset ratkaisut luovat ympäristön, jossa on mukava työskennellä.
