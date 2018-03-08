QD-OLED Care

Reunojen kirkkauden rajoitin

Alentaa kirkkautta paikoissa, joissa on huomattava ero vaaleiden ja tummien osien välillä, kuten esim. letterboxit (mustat palkit ylhäällä ja alhaalla) tai pillarboxit (palkit sivuilla), mikä on yleistä katsottaessa elokuvia tai käytettäessä useampia ikkunoita/lähteitä.