    Ominaisuuksien yleiskatsaus

    QD-OLED Care

    Philips Evnia -näytöt on varustettu parhaimpiin kuuluvilla ohjelmistotyökaluilla, jotka estävät kuvan palamisen näyttöön ja pitävät näytön hyvässä kunnossa. QD-OLED-näyttöihin liittyvä potentiaalinen ongelma on kuvan palaminen näyttöön. Näyttöä oikein huollettaessa on tämä riski QD-OLED-näytöissä kuitenkin huomattavasti pienempi.

    Suojaus useamman logon välttämiseksi

    Havaitsee ja himmentää staattiset logot näytössä.


    Auttaa välttämään logon näyttöön palamisen ennen kaikkea silloin, kun logo pysyy pitkän aikaa samassa paikassa.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automaattinen havaitseminen


    Tunnistaa useampia logoja samanaikaisesti.

    Automatic logo detection gaming in use

    Kirkkauden alentamistasot


    Taso 1: kirkkauden alentaminen 10 %

    Taso 2: kirkkauden alentaminen 20 %

     

    Tuloksena on mahdollisimman pieni vaikutus katseluelämykseen ja näytön herkkien alueiden suojaus.

    Luminance reduction before and after

    Reunojen kirkkauden rajoitin

     

    Alentaa kirkkautta paikoissa, joissa on huomattava ero vaaleiden ja tummien osien välillä, kuten esim. letterboxit (mustat palkit ylhäällä ja alhaalla) tai pillarboxit (palkit sivuilla), mikä on yleistä katsottaessa elokuvia tai käytettäessä useampia ikkunoita/lähteitä.

    Reunojen kirkkauden
    rajoitin Letter BOX

    Reunojen kirkkauden
    rajoitin Pillar BOX

    Pystysuuntaisen jaon
    reunojen kirkkauden rajoitin

    Tehtäväpalkin kirkkauden rajoitin

     
    Tunnistaa staattiset tehtäväpalkit ja himmentää ne suojaten näyttöä.




    Havaitsee staattiset tehtäväpalkit (esim. Windows-tehtäväpalkin), jotka ovat näkyvissä pidemmän ajan. Alentaa kirkkautta näillä alueilla kuvan jatkuvan pysymisen välttämiseksi. Ihanteellinen käyttäjille, jotka usein työskentelevät tai pelaavat käyttäen käyttäjärajapinnan staattisia elementtejä.

    Lämpösuojaus

     
     
    Valvoo ennakoivasti näytön lämpötilaa ja alentaa kirkkautta lämpötilan noustessa. Auttaa pitämään näytön lämpötilan alle 60°C tasolla, mikä varmistaa sen pitkän käyttöiän ja vakaan suorituskyvyn varsinkin intensiivisen pelaamisen aikana.

    Miten se toimii:

    • Lämpötilan ylittäessä 60°C alenee kirkkaus automaattisesti.
    • Valvoo ennakoivasti näytön lämpötilaa ja alentaa kirkkautta lämpötilan noustessa.
    • Auttaa pitämään näytön lämpötilan alle 60°C tasolla, mikä varmistaa sen pitkän käyttöiän ja vakaan suorituskyvyn varsinkin intensiivisen pelaamisen aikana.

     

    Tämä toiminto tasapainottaa suorituskyvyn ja näytön turvallisuuden ilman käyttäjän toimenpiteitä.

