QD-OLED Care

Philips Evnia -näytöt on varustettu parhaimpiin kuuluvilla ohjelmistotyökaluilla, jotka estävät kuvan palamisen näyttöön ja pitävät näytön hyvässä kunnossa. QD-OLED-näyttöihin liittyvä potentiaalinen ongelma on kuvan palaminen näyttöön. Näyttöä oikein huollettaessa on tämä riski QD-OLED-näytöissä kuitenkin huomattavasti pienempi.
Suojaus useamman logon välttämiseksi
Havaitsee ja himmentää staattiset logot näytössä.
Auttaa välttämään logon näyttöön palamisen ennen kaikkea silloin, kun logo pysyy pitkän aikaa samassa paikassa.
Automaattinen havaitseminen
Tunnistaa useampia logoja samanaikaisesti.
Kirkkauden alentamistasot
Taso 1: kirkkauden alentaminen 10 %
Taso 2: kirkkauden alentaminen 20 %
Tuloksena on mahdollisimman pieni vaikutus katseluelämykseen ja näytön herkkien alueiden suojaus.
Reunojen kirkkauden rajoitin
Alentaa kirkkautta paikoissa, joissa on huomattava ero vaaleiden ja tummien osien välillä, kuten esim. letterboxit (mustat palkit ylhäällä ja alhaalla) tai pillarboxit (palkit sivuilla), mikä on yleistä katsottaessa elokuvia tai käytettäessä useampia ikkunoita/lähteitä.
Reunojen kirkkauden
rajoitin Letter BOX
Reunojen kirkkauden rajoitin Pillar BOX
Pystysuuntaisen jaon reunojen kirkkauden rajoitin
Reunojen kirkkauden rajoitin Letter BOX
Reunojen kirkkauden rajoitin Pillar BOX
Pystysuuntaisen jaon reunojen kirkkauden rajoitin
Tehtäväpalkin kirkkauden rajoitin
Tunnistaa staattiset tehtäväpalkit ja himmentää ne suojaten näyttöä.
Havaitsee staattiset tehtäväpalkit (esim. Windows-tehtäväpalkin), jotka ovat näkyvissä pidemmän ajan. Alentaa kirkkautta näillä alueilla kuvan jatkuvan pysymisen välttämiseksi. Ihanteellinen käyttäjille, jotka usein työskentelevät tai pelaavat käyttäen käyttäjärajapinnan staattisia elementtejä.
BeforeAfter
Havaitsee staattiset tehtäväpalkit (esim. Windows-tehtäväpalkin), jotka ovat näkyvissä pidemmän ajan. Alentaa kirkkautta näillä alueilla kuvan jatkuvan pysymisen välttämiseksi. Ihanteellinen käyttäjille, jotka usein työskentelevät tai pelaavat käyttäen käyttäjärajapinnan staattisia elementtejä.
BeforeAfter
Lämpösuojaus
Valvoo ennakoivasti näytön lämpötilaa ja alentaa kirkkautta lämpötilan noustessa. Auttaa pitämään näytön lämpötilan alle 60°C tasolla, mikä varmistaa sen pitkän käyttöiän ja vakaan suorituskyvyn varsinkin intensiivisen pelaamisen aikana.
Miten se toimii:
BeforeAfter
Lämpötilan ylittäessä 60°C alenee kirkkaus automaattisesti.
Valvoo ennakoivasti näytön lämpötilaa ja alentaa kirkkautta lämpötilan noustessa.
Auttaa pitämään näytön lämpötilan alle 60°C tasolla, mikä varmistaa sen pitkän käyttöiän ja vakaan suorituskyvyn varsinkin intensiivisen pelaamisen aikana.
Tämä toiminto tasapainottaa suorituskyvyn ja näytön turvallisuuden ilman käyttäjän toimenpiteitä.
Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.