2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
11498ULRX2
LED-S25-P21W
Polttimoiden lukumäärä: 2
12 V, voimakas punainen
Jarruvalo, takasumuvalo
Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kirkkaat merkinantovalot lisäävät ajoneuvon näkyvyyttä peruutettaessa, pysähdyttäessä ja käännyttäessä. Philipsin tehokkaat Ultinon LED -merkinantovalopolttimot parantavat liikenneturvallisuutta antamalla muille kuljettajille lisää reaktioaikaa.
Perinteiset hehkulamput syttyvät ja saavuttavat täyden valotehonsa hitaammin kuin LEDit, jotka syttyvät "heti". Ero mitataan sekunnin murto-osissa, mutta äkkijarrutuksissa se voi joskus pelastaa henkesi. Neljä sekunnin kymmenesosaa lisää reaktioaikaa nopeudella 100 km/h vastaa 11 metriä lisää jarrutusmatkaa – noin 2,5 auton mitan verran lisää aikaa toimia. Kun käytät Philipsin LED-jarruvalopolttimoita, takana tuleva autoilija näkee heti jarrutusaikeesi.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.
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