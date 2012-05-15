2 vuoden takuu
12258VPB1
Polttimotyyppi: H1
12 V, 55 W
Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä
Erittäin kestävä ajovalopolttimo
Polttimoiden lukumäärä: 1
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi
Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.
4.0
5:stä
3
Arviot
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus