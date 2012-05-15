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VisionPlusParempaa turvallisuutta ja mukavuutta

12258VPB1

4
| (3) Arviot
Feel safe, drive safe
Philips VisionPlus -ajovalopolttimot tuottavat 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Kuljettaja näkee kauemmas, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Tehokas ja edullinen VisionPlus on vaativan kuljettajan valinta.
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Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – nopea reagointi voi pelastaa henkiä

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: H1

  • 12 V, 55 W

  • Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

  • Erittäin kestävä ajovalopolttimo

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

3

Arviot

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Arvioitu tuote: VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

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