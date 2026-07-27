2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12336WHVB1
Polttimotyyppi: H3
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
tyyli
WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)
Arviot
Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin
Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan