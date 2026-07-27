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  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Tuotanto lopetettu

WhiteVisionauton ajovalopolttimo

12336WHVB1

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.
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Voimakkaan valkoinen Xenon-tehoste

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: H3

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 55 W

  • tyyli

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

Luokkansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin

  2. Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan