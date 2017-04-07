2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342WHVB1
Polttimotyyppi: H4
pakkauskoko: 1
12 V, 60/55 W
tyyli
WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)
3.4
5:stä
5
Arviot
Willempieces
07/04/2017
Nederland
Gewoon goed
Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Toño57
15/01/2017
España
Las mas blancas que he probado
He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
salvi
25/11/2014
España
Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete
Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin
Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan