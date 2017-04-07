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  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
  • Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Tuotanto lopetettu

WhiteVisionauton ajovalopolttimo

12342WHVB1

3.4
| (5) Arviot
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.
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Voimakkaan valkoinen Xenon-tehoste

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: H4

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • tyyli

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

Luokkansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

5

Arviot

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin

  2. Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan