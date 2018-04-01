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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Arviot

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Katso eloisia LED-kuvia näytöstä, jossa on SmartControl lite. Loistava valinta!

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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

AH-IPS-näyttö tarjoaa upean kuvan ja laajan katselukulman

AH-IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

3

Arviot

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Vahvistettu ostaja

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Käyttöpäivä 2019-02-19

Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Käyttöpäivä 2019-02-19

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