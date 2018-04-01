2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
223V5QSB6/00
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Katso eloisia LED-kuvia näytöstä, jossa on SmartControl lite. Loistava valinta!
V Line
21,5" (54,6 cm)
AH-IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
3.3
5:stä
3
Arviot
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Vahvistettu ostaja
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Käyttöpäivä 2019-02-19
Arvioitu tuote: 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Käyttöpäivä 2019-02-19