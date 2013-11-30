2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
241P4QPYES/00
P Line
24" (61 cm)
Full HD AMVA -näyttö
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
2.8
5:stä
4
Arviot
gquent
30/11/2013
France
son déplorable
Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.
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Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
ScreenMaster
16/04/2013
Suisse
Rundum top
Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Jacky75005
03/04/2014
France
Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.
Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.
Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor
Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor
Vasteaika on SmartResponsen mukainen